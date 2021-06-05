Суд отправил под домашний арест трех фигурантов дела антидопингового координатора ВФЛА

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест еще трех человек в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере в отношении антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Роберта Попова и бывшего зампредседателя Олимпийского комитета России (ОКР) Геннадия Алешина. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, срок меры пресечения всем избран на 2 месяца.

"Постановлением суда удовлетворены ходатайства об избрании всем троим меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В Басманном суде не смогли уточнить, на какой срок фигурантам избран домашний арест и предъявлено ли им обвинение.

Вместе с тем ранее этот же районный суд отправил под домашний арест Попова и Алешина до 3 августа. Им предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере"). Уголовное дело в отношении отправленных в пятницу под домашний арест, а также Попова и Алешина, было возбуждено 31 мая. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Александр Кравцов был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в фиктивном трудоустройстве нескольких человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" занимается обеспечением сборных России по различным видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, отправляет команды на сборы и соревнования. Кравцов возглавляет его с 2009 года. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год.