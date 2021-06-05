Хоккеист "Питтсбурга" Малкин успешно перенес операцию на колене

Нападающий пропустит тренировочные сборы команды в сентябре.

Малкин получил травму 17 марта в домашнем матче регулярного чемпионата против "Бостона" (1:2). Россиянин столкнулся с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру. Малкин вернулся на лед 21 мая в третьем матче серии первого раунда плей-офф против "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4). "Питтсбург" проиграл "Айлендерс" в серии до четырех побед со счетом 2-4, россиянин за четыре игры набрал пять очков (один гол + четыре передачи).

Малкину 34 года, в 2004 году он был выбран "Питтсбургом" в первом раунде драфта под общим вторым номером. Форвард выступает за команду с 2006 года. Россиянин является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), двукратным чемпионом мира (2012, 2014). В составе "Металлурга" Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России.