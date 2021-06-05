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Олимпиада в Токио

Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Cоревнования пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией коронавируса
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Процесс возврата денег российским болельщикам за билеты на соревнования Олимпийских игр в Токио завершен. Об этом ТАСС сообщила Мария Изотова, директор по связям компании "Матч хоспиталити", которая является официальным авторизированным продавцом билетов на летние Игры в Токио и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

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20 марта оргкомитет Игр в Токио принял решение, что соревнования пройдут без болельщиков из-за рубежа в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Иностранные болельщики приобрели порядка 630 тыс. билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

"Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги. Оргкомитет Игр в Токио установил дату 20 мая, чтобы к этому сроку возврат билетов был завершен. Мы связались с покупателями, всем были отправлены соответствующие заявления на возврат. Те, кто их подписали, уже все получили", - сказала Изотова.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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