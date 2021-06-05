Травма помешала лыжнику Большунову полноценно отработать первый тренировочный сбор в Крыму

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не смог из-за травмы полноценно отработать первый тренировочный сбор, который проходил в Крыму. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

В группе Бородавко к олимпийскому сезону вместе с Большуновым готовятся Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина. Первый тренировочный сбор спортсмены провели в Крыму.

"3 июня у нас завершился первый сбор группы, после чего все разъехались по домам, - сказал Бородавко. - Сбор прошел в целом нормально, тренировочные условия соответствовали требуемым. Погода была достаточно прохладной, но тренировкам это нисколько не мешало, и все поставленные на этот сбор задачи решены. Следующий сбор проведем в эстонском Отепя с 10 по 25 июня, третий - в июле в горах в Италии".

"У Александра Большунова на сборе была небольшая травма, которая не позволила ему выполнить всю запланированную работу в полном объеме. Сейчас состояние у него нормальное, тренируется", - добавил собеседник ТАСС.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.