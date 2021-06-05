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Автогонки

Гонщик Шварцман одержал первую победу в сезоне "Формулы-2"

Россиянин финишировал первым в первой гонке третьего этапа "Формулы-2" в Баку
Роберт Шварцман Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 5 июня. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, финишировал первым в первой гонке третьего этапа "Формулы-2", который проходит в Баку.

Шварцман одержал первую победу в сезоне. В прошлом году он занял четвертое место по итогам чемпионата.

Второе место в гонке занял британец Дэн Тиктум из Carlin, третьим стал китайский пилот команды UNI-Virtuosi Чжоу Гуаньюй.

Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу, третья - в воскресенье.

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