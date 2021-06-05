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Умер бронзовый призер Олимпиады 1968 года по баскетболу Вадим Капранов

Ему был 81 год
Вадим Капранов, 2000 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Вадим Капранов, 2000 год
© Игорь Уткин/ТАСС

ТАСС, 5 июня. Бронзовый призер Олимпиады 1968 в составе сборной СССР по баскетболу Вадим Капранов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА.

В составе московского ЦСКА Капранов семь раз стал чемпионом СССР, дважды выиграл Кубок европейских чемпионов.

Будучи тренером, в качестве главного и ассистента, Капранов выиграл огромное количество наград с клубами разных стран, с женской национальной командой стал олимпийским чемпионом (1992), чемпионом мира (1983) и двукратным чемпионом Европы (1985, 2003).

Капранов - мастер спорта международного класса (1968), заслуженный тренер СССР (1980).

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