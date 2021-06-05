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Летние олимпийские виды спорта
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Каноист Шамшурин завоевал бронзу на чемпионате Европы на дистанции 1 000 м

Победителем стал чех Мартин Фукса

ТАСС, 5 июня. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1 000 м на чемпионате Европы по гребле в польской Познани.

Россиянин преодолел дистанцию за 4 минуты 08,367 секунды. Победу одержал представитель Чехии Мартин Фукса (4.06,417). Серебряную медаль завоевал немец Конрад Шайбнер (4.07,842).

В соревнованиях на четверках-байдарках на дистанции 500 м сборная России в составе Олега Гусева, Александра Сергеева, Максима Спесивцева и Виталия Ершова финишировала на третьем месте, показав результат 1 минута 25,425 секунды. Первое место заняла команда Германии (1.23,960), второе - словаки (1.25,395).

Шамшурину 31 год, он является чемпионом мира (2014) и трехкратным чемпионом Европы (2010, 2015, 2016).

Чемпионат Европы завершится 6 июня.

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Летние олимпийские виды спорта
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