Махонин: "Амкар" планирует выйти в Футбольную национальную лигу через пару лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Клубу "Амкар-Пермь" по силам через несколько лет выйти в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Такое мнение ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В мае президент клуба Валерий Чупраков сообщил ТАСС, что "Амкар-Пермь" получил лицензию на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) начиная с сезона-2021/22.

"Господином Чупраковым на десять лет уже написан план развития команды, - сказал Махонин. - Мы набираем состав, появился первый спонсор, в этом году мы хотим содержать команду без бюджетных источников финансирования. Дальше хотим понять конфигурацию с футбольным клубом "Звезда", который имеет бюджетную поддержку, но в любом случае у нас будут существовать две команды".

Махонин отметил, что команде через несколько лет вполне по силам выйти в ФНЛ. "Мне кажется реалистичным, чтобы за пару лет "Амкар" вышел в ФНЛ и там представлял Пермский край, - сказал губернатор. - Мы не говорим о Российской премьер-лиге (РПЛ), понимая, что это амбициозная и дорогостоящая история, это колоссальная работа со спонсорами - в ближайшее время у нас таких спонсоров не предвидится, но мы хотим создать команду, которая была бы успешна в кубке, на это будем нацелены и в этом направлении работать".

"Амкар" был основан в 1994 году, летом 2018 года клуб расформировали. С 2004 по 2018 год выступал в РПЛ. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года, которое дало право выступить в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где "Амкар" проиграл английскому "Фулхэму" по сумме двух встреч. В кубке страны команда доходила до финала в 2008 году и уступила ЦСКА.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.