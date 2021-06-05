Постригай и Дьяченко выиграли бронзу в байдарках-двойках на чемпионате Европы

ТАСС, 5 июня. Российские спортсмены Юрий Постригай и Александр Дьяченко выиграли бронзу в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 200 м на чемпионате Европы по гребле в польской Познани.

Россияне преодолели дистанцию за 33,653 секунды. Первое место заняли итальянцы Манфреди Рицца и Андреа ди Либерто (33,095), второе - литовцы Артурас Сея и Игнас Навакаускас (33,355).

Постригай и Дьяченко являются олимпийскими чемпионами (2012), двукратными чемпионами мира (2013, 2019). Также на счету Постригая две победы на чемпионатах Европы (2011, 2013), у Дьяченко - одна (2013).

Чемпионат Европы завершится 6 июня.