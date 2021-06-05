Посол Италии назвал хорошей идеей предоставление Петербургу дополнительных матчей Евро

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча чемпионата Европы. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е были перенесены в Петербург.

"Впереди Евро, и мне нравится формат вовлечения многих стран в проведение турнира, - сказал Терраччано. - Футбольные стадионы открываются для зрителей - это хорошие новости, пусть и с ограничениями. И это отличная идея - дать Санкт-Петербургу провести дополнительные матчи, это красивый город, в который я очень люблю приезжать. Видел стадион, он фантастический, очень современный. Петербург в это время года - одно из лучших мест на земле".

Чемпионат Европы пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.