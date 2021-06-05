Серебряный призер Игр 2012 года Соколова выполнила олимпийский норматив в прыжках в длину

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в длину Елена Соколова выполнила олимпийский норматив на чемпионате Москвы. Спортсменка в четвертой попытке прыгнула на 6,82 метра.

34-летняя Соколова стала победительницей турнира. Олимпийский норматив составляет 6,82 метра.

Соколова - победительница зимнего чемпионата России 2021 года с результатом 6,70 метра. Чемпионат Москвы стал для нее первым стартом летнего сезона. Лучший результат сезона в мире (7,17) принадлежит нигерийке Эсе Бруме.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. Статус, дающий право выступать на крупных международных турнирах (в 2021 году это Олимпийские игры, молодежный чемпионат Европы, чемпионаты и первенства мира по отдельным видам), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.