Сборная Канады обыграла американцев и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

РИГА, 5 июня. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду США со счетом 4:2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

У канадцев отличились Брэндон Пирри (3-я минута), Эндрю Манджапане (25, 41) и Джастин Данфорт (60). В составе сборной США голы забили Колин Блэкуэлл (18) и Александр Хмелевский (44).

В финале канадцы встретятся 6 июня с победителем другого полуфинала Финляндия - Германия, который пройдет в субботу позднее (начало - 18:15 мск). Матч за третье место состоится также в воскресенье.

Канадцы стали четвертыми в группе В и вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где обыграли сборную России со счетом 2:1 в овертайме. Американцы стали победителями группы, одержав шесть побед в семи матчах. В четвертьфинале американцы разгромили словаков со счетом 6:1.

Сборные США и Канады во второй раз встретились в полуфинале чемпионата мира. Впервые они сыграли на данной стадии на турнире 2016 года в России, тогда победу одержали канадцы (4:3). В 1933 и 1934 годах команды США и Канады играли в финале, сначала золотые медали достались американцам (2:1 в овертайме), затем канадцам (2:1). Еще два раза североамериканские сборные играли между собой на стадии четвертьфинала. В 1995 году победу одержали канадцы (4:1), а в 2001-м - американцы (4:3 в овертайме).

Сборная Канады выигрывала чемпионаты мира 26 раз, американцы становились обладателями золотых наград дважды. Действующие чемпионы мира финны побеждали на мировых первенствах три раза, немцы не выигрывали турнир ни разу. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.