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Формула-1

Пилот "Феррари" Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял 18-е место
Болид Шарля Леклера EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU
Описание
Болид Шарля Леклера
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 5 июня. Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана - шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

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Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (отставание - 0,232 секунды), третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,345).

Квалификация была завершена досрочно из-за столкновения между Юкой Цунодой ("Альфа Таури") и Карлосом Сайнсом - младшим ("Феррари"). До этого заезды трижды прерывались красными флагами из-за аварий Лэнса Стролла ("Астон Мартин"), Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") и Даниэля Риккьярдо ("Макларен").

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" показал 18-й результат. Его партнер по команде немец Мик Шумахер занял 17-е место.

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

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