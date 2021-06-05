Пилот "Феррари" Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

ТАСС, 5 июня. Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана - шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (отставание - 0,232 секунды), третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,345).
Квалификация была завершена досрочно из-за столкновения между Юкой Цунодой ("Альфа Таури") и Карлосом Сайнсом - младшим ("Феррари"). До этого заезды трижды прерывались красными флагами из-за аварий Лэнса Стролла ("Астон Мартин"), Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") и Даниэля Риккьярдо ("Макларен").
Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" показал 18-й результат. Его партнер по команде немец Мик Шумахер занял 17-е место.
Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.