Выполнившая олимпийский норматив Соколова заявила, что не думает о шансах поехать в Токио

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр - 2012 в прыжках в длину Елена Соколова, выполнившая в субботу олимпийский норматив, старается не думать о том, сможет ли выступить на Олимпиаде в Токио. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я сейчас вообще не хочу думать про то, смогу ли выступить на Олимпийских играх в Токио. Непонятно, как будет это решаться, кто будет это решать. Чтобы не гадать потом, справедлив ли был отбор, я не думаю про Токио. Да и тренер запретил мне это делать, поэтому думаю только о том, как лучше подготовиться", - призналась Соколова.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. На Олимпийских играх в Токио могут выступить не более 10 спортсменов с нейтральным статусом без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

"Для первого старта летнего сезона я прыгала хорошо. Но прибавлять надо, конечно, техникой. Есть большой резерв, есть над чем работать. Постараюсь выступить еще где-нибудь до чемпионата России, а потом уже в Чебоксарах хочу показать максимальный результат", - добавила спортсменка.

Одним из критериев для включения в состав олимпийской команды является наличие нейтрального статуса, который Соколова получила 22 мая. "Сейчас попробуем найти какой-нибудь зарубежный старт, но сейчас с этим тяжело из-за пандемии и позднего получения нейтрального статуса", - заметила собеседница ТАСС.