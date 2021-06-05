Петр Бржиза выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации хоккея

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) чех Петр Бржиза объявил на проходящем в Риге конгрессе о выдвижении своей кандидатуры на пост президента организации. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее стало известно, что свою кандидатуру выдвинул еще один член совета IIHF президент Хоккейного союза Германии Франц Райндль.

"Бржиза выдвинул свою кандидатуру", - сказал Третьяк.

Бржизе 56 лет. Будучи вратарем, он становился бронзовым призером Олимпийских игр 1992 года, также завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира 1989, 1990, 1992, 1993 годов, доходил до полуфинала Кубка мира 2004 года.

Нынешним президентом IIHF является Рене Фазель. 71-летний швейцарец заявил, что сложит свои полномочия после полугодового конгресса организации, который пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Как сообщил ТАСС Фазель, IIHF должна утвердить всех кандидатов на пост президента до 15 июля.