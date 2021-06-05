Финны для базы Евро в Петербурге запросили теннисный корт и 50 кг льда ежедневно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Финляндии, которые будут тренироваться во время чемпионата Европы на базе в Зеленогорске в Курортном районе Санкт-Петербурга, попросили подготовить им теннисный корт, а также ежедневно поставлять по 50 килограммов льда. Об этом сообщил журналистам директор районной спортшколы олимпийского резерва, которой принадлежит база, Александр Савинов.

"Никаких особых требований не предъявлялось, были пожелания минимальные - чтобы было хорошее футбольное поле, комфортные раздевалки, льда для них готовить по 50 кг каждый день, ну и для отвлечения от тренировочного процесса подготовили для них теннисный корт. Во время промежутков между играми будут играть, наверное, в теннис", - сказал он.

Савинов отметил, что инвентарь и оборудование для игры в теннис финны привезут с собой. Директор спортшколы рассказал, что, несмотря на установившуюся в Петербурге жару, сотрудники базы могут подготовить и большее количество льда, если будет необходимость. "Финны просили 50 кг, но я думаю, что мы сделаем 300 кг в день, для нас это не проблема", - отметил он.

Директор школы рассказал, что первую тренировку на базе сборная Финляндии проведет 7 июня. В настоящее время там завершают последние подготовительные мероприятия перед приемом футболистов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.