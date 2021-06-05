Губернатор: бюджет "Нижнего Новгорода" будет увеличен, ведутся переговоры со спонсорами

ТАСС, 5 июня. Бюджет футбольного клуба "Нижний Новгород", который в следующем сезоне будет выступать в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) увеличат, в данный момент рассматривается ряд потенциальных спонсоров. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Выступавший в минувшем сезоне в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Нижний Новгород" занял третье место и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ.

"В настоящее время рассматривается ряд спонсоров, как генеральный, титульный, так и другие. Названия компаний будут озвучены после официального подписания договоров. ФК "Нижний Новгород" вышел в РПЛ, соответственно, его финансирование будет увеличено по сравнению с прошлым сезоном, когда команда играла в ФНЛ. Сейчас обсуждаются механизмы привлечения финансирования", - сказал Никитин.

Он отметил, что первоочередные задачи клуба - это победы, хорошая игра и привлечение жителей региона к большому спорту как в качестве зрителей, так и в качестве спортивного резерва.

"Для этого в регионе сейчас делается все возможное. К примеру, активно ведет работу региональный центр подготовки футболистов "Нижний Новгород", где занимаются дети 2002-2013 годов рождения. Сейчас центр насчитывает более 300 человек", - добавил губернатор.

Стенд Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме посвятили 800-летию Нижнего Новгорода. На экспозиции представлены как достопримечательности города, так и проекты, которые планируется реализовать в юбилейный год и в более длительной перспективе. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.