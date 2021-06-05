Болельщики сборной Финляндии не смогут посетить базу команды в Петербурге во время Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Болельщиков сборной Финляндии по футболу, которая будет тренироваться в Зеленогорске в Курортном районе Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы, не пустят на базу национальной команды из-за жестких ограничений, связанных с пандемией. Об этом сообщил журналистам директор районной спортшколы олимпийского резерва, которой принадлежит база, Александр Савинов.

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"Без ПЦР-тестов, без масок и перчаток заходить на территорию запрещено. Конечно, эти требования будут выполняться. В период между тренировочным процессом будет упрощенный доступ - без перчаток, но все будут в масках, потому что по 121 постановлению правительства [Петербурга] разрешен только масочный режим", - сказал Савинов.

"Нет, однозначно нет, жесткие условия", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, смогут ли болельщики посетить базу.

По словам Савинова, во время тренировок персонал базы также будет покидать ее. "Во время тренировки сборной постараемся не мешать им, будем уходить, как на чемпионате мира [по футболу 2018 года], сборная Англии просила всех удаляться. Будем придерживаться тех же правил", - сказал он.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.