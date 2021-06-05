Хусейн Аль-Мусаллам избран президентом Международной федерации плавания

ТАСС, 5 июня. Представитель Кувейта Хусейн Аль-Мусаллам стал новым президентом Международной федерации плавания (FINA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы состоялись на конгрессе FINA в субботу в Катаре.

Аль-Мусаллам работает в FINA с 1996 года, являлся первым вице-президентом организации с 2015 года. 61-летний функционер также является генеральным директором Олимпийского совета Азии и генеральным секретарем Олимпийского комитета Кувейта.

Аль-Мусаллам сменил на посту президента FINA уругвайца Хулио Маглионе, который руководил организацией с 2009 года.