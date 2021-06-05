Умер советский тренер по фехтованию, чемпион СССР Давид Душман

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Советский тренер и многократный чемпион СССР по фехтованию Давид Душман умер на 99-м году жизни в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

"Смерть Давида Душмана глубоко опечалила меня. Когда мы встретились в 1970 году, он сразу же предложил мне дружбу и совет, несмотря на личный опыт во Второй мировой войне. Это был настолько глубокий человеческий жест, что я никогда его не забуду", - сказал президент МОК Томас Бах.

Душман был майором советской армии во время Второй мировой войны. Награжден орденами Красной Звезды, Славы, Отечественной войны и дважды медалью "За отвагу". За большой вклад в дело сохранения исторической памяти о событиях и уроках Второй мировой войны удостоен ордена Александра Невского.

В 1951 году Душман стал чемпионом СССР по фехтованию на шпагах, после чего - тренером клуба "Спартак". С 1952 по 1988 год он тренировал женскую сборную Советского Союза по фехтованию и спортсменок высшего класса. Многие олимпийские чемпионы прошли его школу. Самой известной стала Валентина Сидорова, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде 1976 года и девять раз ставшая чемпионкой мира.