Строительство многофункциональной арены в Перми намечено на второй квартал 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Строительство пермской многофункциональной арены для баскетбольной "Пармы" и хоккейного "Молота-Прикамье" должно начаться во втором квартале 2022 года. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На данный момент оба клуба проводят свои матчи в универсальном дворце спорта "Молот", максимальная вместимость которого составляет 7 тыс. человек. Новая арена будет вмещать 10,5 тыс. человек.

"Задача проектировщика - к осени войти в государственную перспективу, и чтобы проект к январю-февралю прошел ее. Дальше, мы его заявили, как один из проектов по инфраструктурным заимствованиям. 2 млрд заложено в бюджете региональном, 5 млрд - это заимствования, и, возможно, чуть больше миллиарда будет привлечено частных инвестиций", - сказал Махонин.

"Несколько партнеров с нами эту идею уже обсуждают. Задача амбициозная. Я хочу, чтобы во втором квартале или в начале третьего начали строить", - добавил он.

"На арене будут выступать баскетбольная "Парма" и наш хоккейный "Молот-Прикамье", который тоже, кстати, претерпел большие изменения в плане руководства. Господин Гулявцев руководит командой, которая сильно обновляется. Задача - сделать хоккейную команду, которая будет играть в ВХЛ. Хотим, чтобы наш "Молот" был всегда в тройке-пятерке команд этой лиги", - отметил собеседник ТАСС.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.