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Летние олимпийские виды спорта

Сидорова победила на чемпионате Москвы в прыжках с шестом

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,80 метра

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Анжелика Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом на чемпионате Москвы.

Сидорова преодолела планку на высоте 4,80 метра, второе место заняла Полина Кнороз (4,70), третьей стала Татьяна Калинина (4,40).

Для Сидоровой этот старт стал вторым в сезоне. 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе она была седьмой с результатом 4,64 м. Лучший результат сезона принадлежит американке Кэти Нэйджот (4,93).

На чемпионате мира 2019 года Сидорова одержала победу. Она также является чемпионкой Европы, дважды чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95 м.

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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