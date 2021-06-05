Сидорова победила на чемпионате Москвы в прыжках с шестом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Анжелика Сидорова заняла первое место в прыжках с шестом на чемпионате Москвы.

Сидорова преодолела планку на высоте 4,80 метра, второе место заняла Полина Кнороз (4,70), третьей стала Татьяна Калинина (4,40).

Для Сидоровой этот старт стал вторым в сезоне. 28 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе она была седьмой с результатом 4,64 м. Лучший результат сезона принадлежит американке Кэти Нэйджот (4,93).

На чемпионате мира 2019 года Сидорова одержала победу. Она также является чемпионкой Европы, дважды чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95 м.