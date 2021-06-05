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ЧМ по хоккею в Риге

Сборные Финляндии и Канады сыграют в финале чемпионата мира по хоккею

Финны в своем полуфинале обыграли команду Германии, канадцы ранее победили сборную США
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Описание
Хоккеист сборной Финляндии Ким Ноусиайнен (на переднем плане)
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС

РИГА, 5 июня. /ТАСС/. Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Германии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ииро Пакаринен (14-я минута) и Ханнес Бьёрнинен (19), у проигравших отличился Маттиас Плахта (32).

Ранее в субботу сборная Канады в первом полуфинале со счетом 4:2 обыграла команду США. Финальная встреча между командами Финляндии и Канады состоится 6 июня и начнется в 20:15 мск. Американцы и немцы сыграют в матче за третье место, матч начнется в 15:15 мск.

Сборные Канады и Финляндии второй раз подряд сыграют в финале чемпионата мира. В 2019 году финны одержали победу со счетом 3:1 и в третий раз стали чемпионами мира. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Канадцы становились обладателями золотых наград мировых первенств 26 раз, в последний раз это произошло в 2016 году. На турнире в России сборная Канады в финале обыграла команду Финляндии со счетом 2:0. Еще один раз в решающем матче чемпионата мира команды встречались в 2007 году, канадцы одержали победу со счетом 4:2.

Всего на чемпионатах мира сборные Канады и Финляндии провели 51 матч, канадцы одержали 36 побед при 13 поражениях и двух ничьих. Последние четыре встречи остались за финнами. По итогам предварительного этапа нынешнего турнира команда Финляндии заняла второе место в группе В, канадцы стали четвертыми. В заключительном туре финны одержали победу над сборной Канады со счетом 3:2 (по буллитам).

Сборная Германии впервые с 2010 года сыграла в полуфинале чемпионата мира. Немцы дважды становились серебряными призерами мировых первенств (1930, 1953) и один раз завоевывали бронзовые медали (1934). Сборная России на текущем турнире уступила в четвертьфинале команде Канады (1:2, в овертайме).

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