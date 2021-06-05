Черчесов считает, что у Баринова есть потенциал в игре центральным защитником

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов имеет потенциал, чтобы играть в центре обороны. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Российские футболисты в субботу в Москве обыграли команду Болгарии в заключительном контрольном матче перед чемпионатом Европы со счетом 1:0. Баринов играл центральным защитником.

"Мы изучаем игроков. Мы видели его качества, все дни, что он на сборах, 80% играл на этой позиции. Он выигрывал, потенциал там есть. Сегодня вышел с листа, достаточно качественно играл", - сказал Черчесов.

Тренер рассказал о работе над тем, чтобы раскрыть потенциал игроков. "Наша задача рассмотреть его и предложить ему позиции, где он еще не играл. Надеемся, он (Баринов) дальше будет прогрессировать, не только на опорной, но и на других позициях", - отметил Черчесов.

По словам тренера, российские футболисты очень сложно вошли в игру с болгарами, он надеется, что в матчах чемпионата Европы команда будет выглядеть свежее. "Мы хотели чуть мощнее начать, но болгары тоже готовились - перекрыли зоны, играли "5-4-1". Не хватало заряженности, чтобы вскрыть оборону и продавить их. Потом [Алексей] Миранчук заработал пенальти, [Александр] Соболев его реализовал", - подчеркнул Черчесов.

Первый матч на чемпионате Европы сборная России проведет 12 июня против бельгийцев в Санкт-Петербурге.