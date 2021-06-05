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Евро-2020

Черчесов: сборная России будет готовиться к Евро в Новогорске в закрытом режиме

Команда улетит в Санкт-Петербург, где проведет два матча турнира, 10 июня
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России будут готовиться к чемпионату Европы на подмосковной базе в Новогорске в закрытом режиме. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Первый матч на чемпионате Европы сборная России проведет 12 июня против бельгийцев в Санкт-Петербурге. Там же россияне 16 июня сыграют с финнами, а 21 июня в Копенгагене - с датчанами.

"Сегодня распущены по домам, завтра к вечеру соберемся, и все - мы закрыты. К нам никто не будет допущен, мы никуда не будем выезжать, - сказал Черчесов. - Сдадим тест [на коронавирус] 7 июня утром. 10 июня улетаем в Петербург после обеда. До 16-го числа мы там проводим две игры и летим обратно [в Москву]".

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