Черчесов: сборная России будет готовиться к Евро в Новогорске в закрытом режиме

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России будут готовиться к чемпионату Европы на подмосковной базе в Новогорске в закрытом режиме. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Первый матч на чемпионате Европы сборная России проведет 12 июня против бельгийцев в Санкт-Петербурге. Там же россияне 16 июня сыграют с финнами, а 21 июня в Копенгагене - с датчанами.

"Сегодня распущены по домам, завтра к вечеру соберемся, и все - мы закрыты. К нам никто не будет допущен, мы никуда не будем выезжать, - сказал Черчесов. - Сдадим тест [на коронавирус] 7 июня утром. 10 июня улетаем в Петербург после обеда. До 16-го числа мы там проводим две игры и летим обратно [в Москву]".