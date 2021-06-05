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Единая лига ВТБ

ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Следующая встреча команд состоится 7 июня в Казани
Джон Браун и Уилл Клайберн Владимир Крайнов/ТАСС
Описание
Джон Браун и Уилл Клайберн
© Владимир Крайнов/ТАСС

ТАСС, 5 июня. Баскетболисты ЦСКА со счетом 85:77 обыграли казанский УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани.

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Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У УНИКСа лучший результат показал Джон Браун с 15 очками.

Второй матч финальной серии до трех побед состоится 7 июня в Казани.

УНИКС занял третье место по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА стал четвертым. В первом раунде плей-офф команда из Казани обыграла польский клуб "Зелена Гура" (2-0), а в полуфинале оказалась сильнее краснодарского "Локомотива-Кубани" (3-0). ЦСКА в первом раунде плей-офф переиграл "Нижний Новгород" (2-1), а затем в четырех матчах обыграл победителя регулярного чемпионата петербургский "Зенит".

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019).

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