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ММА

Харитонов проведет бой против Конго летом, если будет допущен по состоянию здоровья

Спортсмен получил травмы в ноябре прошлого года во время потасовки с Адамом Яндиевым
Сергей Харитонов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Харитонов может летом провести бой против француза Чейка Конго, если будет допущен организацией Bellator по медицинским показателям. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.

"Предложение о бое против Конго есть. Сергей выступит летом против него, если будет допуск", - сказал собеседник агентства.

Харитонов 12 июня в Минске проведет бой по правилам бокса. Харитонов не выступал с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года его отстранили от боев после потасовки с другим российским бойцом - Адамом Яндиевым. В феврале отстранение было продлено из-за того, что травмы Харитонова еще не зажили.

На счету 40-летнего Харитонова 30 побед и семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися. В активе 46-летнего Конго 30 побед, 11 поражений и две ничьи, еще один бой признан несостоявшимся.

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