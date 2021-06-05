Харитонов проведет бой против Конго летом, если будет допущен по состоянию здоровья

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Харитонов может летом провести бой против француза Чейка Конго, если будет допущен организацией Bellator по медицинским показателям. Об этом ТАСС рассказали в команде россиянина.

"Предложение о бое против Конго есть. Сергей выступит летом против него, если будет допуск", - сказал собеседник агентства.

Харитонов 12 июня в Минске проведет бой по правилам бокса. Харитонов не выступал с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года его отстранили от боев после потасовки с другим российским бойцом - Адамом Яндиевым. В феврале отстранение было продлено из-за того, что травмы Харитонова еще не зажили.

На счету 40-летнего Харитонова 30 побед и семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися. В активе 46-летнего Конго 30 побед, 11 поражений и две ничьи, еще один бой признан несостоявшимся.