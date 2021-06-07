Сафонов: вратари сборной России имеют одну цель в виде подготовки Шунина к Евро

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Голкиперы сборной России по футболу имеют одну цель в виде подготовки основного вратаря национальной команды Антона Шунина к чемпионату Европы. Об этом журналистам сообщил голкипер национальной команды Матвей Сафонов.

В окончательную заявку сборной России вошли голкиперы московского "Динамо" Шунин, "Краснодара" Сафонов и казанского "Рубина" Юрий Дюпин. В двух товарищеских встречах против команд Польши (1:1) и Болгарии (1:0) с первых минут место в ворота занимал Шунин, Сафонов сыграл 28 минут с поляками.

"Я понимаю, что быть первым номером - большая ответственность, - сказал Сафонов. - С другой стороны, понимаю, что нужно быть готовым в любой момент выйти на поле. Сейчас наша задача подготовить Антона, потому что мы выполняем одну цель", - сказал Сафонов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).