Фернандес назвал две сильные стороны сборной России на чемпионате Европы

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Готовность футболистов сборной России и поддержка болельщиков являются двумя сильными сторонами национальной команды на чемпионате Европы. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Марио Фернандес.
Сборная России на групповом этапе турнира проведет два матча против сборных Бельгии и Финляндии в Санкт-Петербурге.
"Сложно сказать, какие сильные стороны у команды, - сказал Фернандес. - Можно отнести к этому хорошую готовность команды и поддержку болельщиков. Очень важно играть перед болельщиками, которые поддерживают команду. Я надеюсь, что на чемпионате Европы будет такой же заряд от зрителей, как и на чемпионате мира 2018 года", - сказал Фернандес.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).