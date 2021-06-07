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Евро-2020

Фернандес назвал две сильные стороны сборной России на чемпионате Европы

По мнению защитника, сильными сторонами команды являются хорошая готовность и поддержка болельщиков
Марио Фернандес Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Марио Фернандес
© Александр Рюмин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Готовность футболистов сборной России и поддержка болельщиков являются двумя сильными сторонами национальной команды на чемпионате Европы. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Марио Фернандес.

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Сборная России на групповом этапе турнира проведет два матча против сборных Бельгии и Финляндии в Санкт-Петербурге.

"Сложно сказать, какие сильные стороны у команды, - сказал Фернандес. - Можно отнести к этому хорошую готовность команды и поддержку болельщиков. Очень важно играть перед болельщиками, которые поддерживают команду. Я надеюсь, что на чемпионате Европы будет такой же заряд от зрителей, как и на чемпионате мира 2018 года", - сказал Фернандес.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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