Фернандес назвал две сильные стороны сборной России на чемпионате Европы

Сборная России на групповом этапе турнира проведет два матча против сборных Бельгии и Финляндии в Санкт-Петербурге.

"Сложно сказать, какие сильные стороны у команды, - сказал Фернандес. - Можно отнести к этому хорошую готовность команды и поддержку болельщиков. Очень важно играть перед болельщиками, которые поддерживают команду. Я надеюсь, что на чемпионате Европы будет такой же заряд от зрителей, как и на чемпионате мира 2018 года", - сказал Фернандес.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).