Москвина: программы фигуристов Бойковой и Козловского на олимпийский сезон готовы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Программы бронзовых призеров чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на олимпийский сезон готовы. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

С 1 июня группа Москвиной находится на трехнедельном сборе в Сочи.

"Отпуск у всех закончился, сейчас мы находимся в режиме ежедневной работы, погода в Сочи способствует - дожди, спасались либо на катке, либо в зале, - рассказала Москвина. - Программы кому-то уже поставлены, кому-то делаем. У Саши [Бойковой] и Димы [Козловского] программы готовы, но пока, считаю, рано их раскрывать. У Насти [Мишиной] и Саши [Галлямова] они в процессе подготовки".

"Настрой у всех хороший", - отметила тренер.

Бойкова и Козловский являются действующими чемпионами Европы. На последнем чемпионате России в Челябинске фигуристы стали серебряными призерами. Мишина и Галлямов - чемпионы мира в Стокгольме, на чемпионате России пара стала четвертой.