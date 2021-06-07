Чепик: заключительный сбор российских пловцов перед Играми на 99% пройдет во Владивостоке

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сборная России по плаванию практически со стопроцентной вероятностью не поедет в Японию на заключительный сбор, команда продолжит готовиться к Олимпиаде во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Сергей Чепик.

Ближайший тренировочный сбор национальной команды по плаванию стартует 10 июня на подмосковной базе "Озеро Круглое". "Сбор будет проходить до нашего отъезда во Владивосток 6 июля. Все спортсмены, включая лидеров, находятся в полном порядке", - отметил Чепик.

"Что касается заключительного сбора, который изначально планировался в Осаке, то я решил провести его во Владивостоке. Но это мое решение, мы ждем, как будет складываться ситуация. Пока мы ждем от Осаки внятных ответов по условиям, но там пока молчат. Поэтому принято решение остаться во Владивостоке до конца", - добавил главный тренер.

Первоначально планировалась, что российские пловцы отправятся на заключительный сбор в Японию 14 июля.

"Но если все-таки Осака предложит условия, которые будут нас устраивать, то примем тогда их. Но 99%, что мы останемся во Владивостоке, так как японцы пока молчат", - заявил Чепик.

"Думаю, что Владимир Морозов присоединится к команде прямо в Олимпийской деревне. От Юли Ефимовой пока точного ответа мы не получили, она может прилететь как во Владивосток, так и сразу в Токио", - добавил главный тренер.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.