Чичерова выступила за проведение легкоатлетического турнира памяти тренера Загорулько

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Память заслуженного тренера СССР и России Евгения Загорулько должна быть обязательно увековечена в названии одного из легкоатлетических турниров. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова.

Загорулько умер 3 апреля в возрасте 78 лет. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко, Елена Елесина, Андрей Сильнов и Чичерова. Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы, среди которых также Тамара Быкова, Вячеслав Воронин, Денис Капустин и Александр Шустов.

"Я думаю, что идею проведения турнира памяти Евгения Петровича Загорулько надо реализовать, - сказала Чичерова. - У него очень большой круг учеников, которые меня, уверена, поддержат. Тамара Владимировна Быкова предлагала даже спортивную школу назвать его именем. Но решение принимать не нам, хотя Евгений Петрович действительно сделал очень много для советского и российского спорта, и, наверняка, будет какой-то турнир".

Загорулько как тренер специализировался в прыжках в высоту. В качестве спортсмена занимался десятиборьем, тренерскую карьеру начал в 1967 году. Он был награжден орденом Дружбы, орденом Почета и орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени. В 2012 году Загорулько был признан лучшим тренером года в рамках конкурса Олимпийского комитета России "Спортивная элита".