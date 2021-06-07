Юрист заявил о невозможности оспорить решение УЕФА по форме сборной Украины

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не имеет возможности оспорить решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по форме сборной Украины для выступления на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал юрист Михаил Прокопец.

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

"УЕФА же допустил эту форму. Почему РФС должен воздействовать? У РФС нет таких полномочий, за это отвечает УЕФА", - сказал Прокопец.

На вопрос, есть ли юридические инструменты, за счет которых можно оспорить решение УЕФА, юрист ответил: "Я думаю, что нет".

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля. Украинцы могут сыграть в Петербурге в четвертьфинальном матче 2 июля только в случае, если команды, занявшие третье место в группах C, D, E и F, выйдут в 1/8 финала, и команда Украины одержит победу на первой стадии плей-офф.