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Футбол в России

Травмированный футболист "Локомотива" Ротенберг поедет с командой на сбор в Австрию

Ранее защитник продлил контракт до конца года
Борис Ротенберг Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Борис Ротенберг
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Борис Ротенберг поедет с командой на сбор в Австрию, где пройдет курс восстановления после травмы. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям железнодорожников Александр Бедарев.

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В понедельник "Локомотив" подписал новый контракт с Ротенбергом до 31 декабря 2021 года. Защитник не выходил на поле с декабря 2018 года из-за разрыва крестообразных связок колена и занесенной во время операции инфекции.

"У Бориса сейчас идет этап восстановления, он поедет на сбор в Австрию, где будет работать с нашими медицинским штабом и специалистами по восстановлению. Контракт с Ротенбергом рассчитан до декабря, другой информации нет", - сказал Бедарев.

Ротенбергу 35 лет, он выступает за "Локомотив" с 2016 года. В составе московской команды защитник стал чемпионом России (2018), трехкратным обладателем Кубка России (2017, 2019, 2021) и обладателем Суперкубка России (2019).

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