Штангист Ловчев поедет на чемпионат мира в Перу при положительном решении тренера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 2013 года Алексей Ловчев планирует выступить на чемпионате мира в Перу при согласии на это своего тренера. Об этом в понедельник сообщил ТАСС Ловчев после победы на чемпионате России по тяжелой атлетике в Ханты-Мансийске.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит в Ханты-Мансийске с 2 по 7 июня. В понедельник Ловчев выиграл соревнования в категории свыше 109 кг с результатом 424 кг (192 кг в рывке + 232 кг в толчке).

"Слава богу, все хорошо. Жив-здоров, поднял то, что хотел. Тренер, конечно, хотел, чтобы я поднял меньше, но у меня была задача своя - поднять больше. Хорошо, что мне тренерский штаб разрешил это сделать, и все получилось. На чемпионат мира в Перу - как решит главный тренер, но есть в планах поездка на данные соревнования", - сказал Ловчев.

Ранее ТАСС личный тренер спортсмена Максим Абдулмеджидов сообщал, что Ловчев не намерен форсировать набор формы после травмы локтя, чтобы избежать рецидивов. Перед его подопечным стоит задача полностью восстановиться к следующему чемпионату Европы, который пройдет весной 2022 года.

Ловчев получил тяжелую травму локтя с отрывом связки в феврале 2020 года на Кубке России в Санкт-Петербурге. Спустя несколько дней ему была сделана операция, после которой он долго восстанавливался. На январском Кубке России - 2021 в Старом Осколе спортсмен почувствовал дискомфорт в травмированном ранее локте и досрочно прекратил выступление.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе А спортсмена, взятой на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба Б, вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.