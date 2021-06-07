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Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной России по тяжелой атлетике Писаревский не уверен в своей поездке в Токио

От сборной России в Токио смогут выступить два спортсмена, федерация тяжелой атлетики может решить отправить на Олимпиаду личных тренеров штангистов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский выразил сомнение, что поедет на Олимпийские игры в Токио. Об этом он в понедельник сообщил ТАСС в Ханты-Мансийске.

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От сборной России в Токио смогут выступить два спортсмена - по одному у мужчин и женщин. Федерация тяжелой атлетики России может решить отправить на Олимпиаду личных тренеров спортсменов.

"Я не очень уверен, что поеду в Токио, хотя испытываю большое желание присутствовать на Олимпийских играх. Но не уверен, что разрешат", - сказал Писаревский.

По его словам, Федерация тяжелой атлетики России еще не определилась с тем, кто из тренеров поедет на Игры. "Трудно сказать, я не могу говорить о возможностях, кто и как [из тренеров поедет на Игры]. Я думаю, что регион, за который выступает Тимур Наниев, найдет все средства, чтобы отправить тренера. Федерация [тяжелой атлетики России] будет решать, кто может из тренеров поехать", - отметил он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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