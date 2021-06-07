УЕФА не будет менять сетку плей-офф Евро, если сборной Украины выпадет играть в Петербурге

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен менять сетку плей-офф чемпионата Европы в случае попадания сборной Украины в четвертьфинал, который запланирован в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

УЕФА согласовал форму сборной Украины с националистическим лозунгом для участия в Евро

"Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются", - заявили в УЕФА.

Украинская сборная сыграет на чемпионате Европы в форме с лозунгом украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", на майки также нанесен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым. В понедельник в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Возможный путь сборной Украины в Санкт-Петербург

Сборная Украины попала в группу C вместе с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Вероятность попадания украинцев в четвертьфинал Евро в Санкт-Петербурге, который пройдет 2 июля, появляется в случае, если они займут третье место в группе. По регламенту турнира в плей-офф пробьются четыре лучшие команды из занявших третьи места.

Украинская сборная может сыграть в Санкт-Петербурге, если из групп вместе с ней выйдут третьи команды квартетов A, B, D; A, B, E; A, B, F; B, D, E или D, E, F. Это пять из 15 возможных вариантов выхода команд с третьих мест.

При этом украинцы еще должны победить в матче 1/8 финала. В случае совпадения любого из пяти описанных вариантов украинцы в первом раунде плей-офф сыграют с победителем группы F, где выступают команды Венгрии, Германии, Португалии и Франции.

В новость были внесены изменения (17:27 мск) - добавлены расклады, при которых сборная Украины сыграет в Петербурге.