Чернышенко провел первое заседание оргкомитета ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного международного ралли "Шелковый путь". Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

Ралли пройдет с 1 по 11 июля, торжественное открытие запланировано провести в Омске. Маршрут соединит две страны - Россию и Монголию. Российский этап проложен по территории четырех субъектов: Омская область, Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай.

"Ралли соединит две страны и будет иметь особое значение - именно в этом году 100-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Представители 45 стран примут участие в мероприятии, всего более 1,5 тыс. человек, - сказал Чернышенко. - Наша главная задача провести необходимую подготовительную работу, отдельное внимание, безусловно, уделить вопросам безопасности и соблюдению санитарных норм по ходу следования участников. Утвержденный оргплан включает 45 мероприятий, исполнение которых будет контролировать Минспорт".

Также на заседании помощник президента РФ Игорь Левитин обратился к Федерации автомобильного спорта, Ассоциации поддержки и развития автомотоспорта совместно с Минспортом по поводу предложений по развитию детско-юношеского спорта в России.