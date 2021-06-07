Агент Ротенберга заявил, что игрок сам хотел продлить контракт с "Локомотивом" до декабря

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Травмированный защитник московского "Локомотива" Борис Ротенберг сам захотел продлить контракт с клубом только до декабря 2021 года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

В понедельник "Локомотив" подписал новый контракт с футболистом до 31 декабря. Защитник не выходил на поле с декабря 2018 года из-за разрыва крестообразных связок колена и занесенной во время операции инфекции. Ранее директор по коммуникациям железнодорожников Александр Бедарев сообщил ТАСС, что игрок поедет с командой на сборы в Австрию.

"Ротенберг был бы доволен, если бы был здоров, вот это важно, кстати, желание продлить соглашение до декабря было Бориса, - сказал Селюк. - Нужно поблагодарить руководство "Локомотива" за помощь в восстановлении, Ротенберг надеется, что скоро завершит восстановление. Руководителям "Локомотива" честь и хвала за то, что они борются за репутацию клуба и хотят, чтобы футболист поправился. Учитывая, что есть вина медицинского штаба в том, что восстановление Бориса затянулось, мы видим, что в "Локомотиве" произошли изменения, уволены сотрудники медицинского штаба".

"Он уже тренируется. Будем надеяться, что в Австрии он начнет в группе заниматься, может, потом будет тренироваться в общей группе. Главное, чтобы футболист поправился. Марко Николич (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС), я так думаю, видит, как Ротенберг сражается с болезнью, поэтому положительного мнения об игроке", - добавил собеседник агентства.

Ротенбергу 35 лет, он выступает за "Локомотив" с 2016 года. В составе московской команды защитник стал чемпионом России (2018), трехкратным обладателем Кубка России (2017, 2019, 2021) и обладателем Суперкубка России (2019).