РУСАДА получило от WADA план восстановления статуса соответствия

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов, этот план необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года.

Разработчик "Спутника V" прислал РУСАДА состав вакцины, в нем нет запрещенных веществ

CAS 17 декабря частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства к Российскому антидопинговому агентству и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"РУСАДА был получен план восстановления, разработанный и утвержденный WADA. Целью плана является тщательный мониторинг РУСАДА в течение двухлетнего периода для того, чтобы подтвердить с максимальной уверенностью факт выполнения РУСАДА условий восстановления в соответствии с решением CAS и нормами международного стандарта по соответствую кодексу WADA подписавшихся сторон", - сказал Буханов.

"План восстановления является документом патерналистского характера, максимально учитывающим принцип равноправия сторон, сформулированным с целью оказания содействия РУСАДА. План имеет обеспечительное значение применительно к резолютивным требованиям решения суда, а также положениям международного стандарта", - добавил собеседник ТАСС.

План предусматривает два уровня мониторинга РУСАДА

По словам Буханова, предусматривается два уровня мониторинга в соответствии с новым правовым статусом РУСАДА согласно решению CAS и плану восстановления. "Поскольку Всемирное антидопинговое агентство пока сохраняет за РУСАДА всю полноту операционной деятельности, предоставляя существенный кредит доверия, обычный операционный мониторинг сохраняет свою актуальность и реализуется", - отметил руководитель Российского антидопингового агентства.

"Помимо этого вводится инструментарий обеспечения неукоснительного соблюдения международного стандарта соответствия кодексу подписавшихся сторон, - добавил Буханов. - Это мониторинг действий и деятельности, а также статуса органов управления РУСАДА. Под пристальное внимание попадают вопросы квалификации, обучения и опыта органов управления и персонала РУСАДА, а также вопросы соблюдения государством финансовых обязательств по отношению к национальной антидопинговой системе в плане имплементации национальных антидопинговых программ".