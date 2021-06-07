Россиянин Якуб Шамилов завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо

БУДАПЕШТ, 7 июня. /ТАСС/. Россиянин Якуб Шамилов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 66 кг. Соревнования проходят в Будапеште.

В схватке за бронзу 30-летний россиянин победил представителя Азербайджана Орхана Сафарова. Обладателем еще одной бронзовой награды стал монгол Баскху Йондонперенилей. Чемпионом мира стал японец Дзёсиро Маруяма, в финальной схватке победивший итальянца Мануэля Ломбардо. Победителей и призеров награждали трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и вице-президент Европейского союза дзюдо Михаил Черкасов.

Для российских дзюдоистов эта медаль стала второй на турнире. 6 июня Яго Абуладзе стал чемпионом мира в весовой категории до 60 кг. В последний раз до этого титул чемпиона мира российским дзюдоистам удалось завоевать в 2011 году в Париже, где победителем стал Тагир Хайбуллаев (до 100 кг).

Чемпионат мира входит в число этапов отбора к Олимпийским играм и является крупнейшим и наиболее рейтинговым из турниров, проводимых под эгидой Международной федерации дзюдо. Чемпионы мира в индивидуальных состязаниях получают по 2 000 очков в мировом рейтинге, серебряные призеры - по 1 400, бронзовые - по 1 000.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские дзюдоисты на чемпионате выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна используется фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Соревнования в Будапеште завершатся 13 июня.