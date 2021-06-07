Сборная Финляндии по футболу провела первую тренировку на базе в Зеленогорске

ТАСС, 7 июня. Футболисты сборной Финляндии прибыли в Санкт-Петербург для подготовки к матчам чемпионата Европы и провели первую тренировку на базе в Зеленогорске, которая находится в Курортном районе города. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сборная Финляндии по футболу отправилась на поезде в Санкт-Петербург для участия в Евро

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На групповом этапе финны сыграют в Санкт-Петербурге 16 июня в матче с командой России, 21 июня - с бельгийцами.

Чемпионат Европы 2021 года по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.