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Единая лига ВТБ

Кущенко считает, что атака ЦСКА в матчах с УНИКСом была убийственно хладнокровной

В первых двух играх финальной серии Единой лиги ВТБ баскетболисты московского клуба одержали две победы
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА показали убийственное хладнокровие в атаке по ходу первых двух матчей финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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В понедельник ЦСКА одержал гостевую победу над командой из Казани со счетом 76:57 и повел в серии до трех побед со счетом 2-0.

"Казань могла дать бой у себя дома, видно, что могут играть с командой уровня ЦСКА. Особенно первый матч серии был очень эмоциональным, казалось, смогут навязать борьбу. Но что-то в механизме сломалось, и теперь УНИКС проигрывает 0-2. И хочу подчеркнуть, что со стороны очень хорошо видно, кто трудится на 100 и больше процентов, но их недостаточно, надо как минимум семь человек. Надеемся, Казань даст бой в третьем матче в Москве, и он будет зрелищным", - отметил Кущенко.

"ЦСКА же показал убийственную хладнокровность в атаке. Команда получила уверенность, выиграв две игры в гостях, а мы знаем, как первые игры в сериях за титул важны", - добавил собеседник агентства.

Третий матч серии состоится 10 июня в Москве.

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