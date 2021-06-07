Кущенко считает, что атака ЦСКА в матчах с УНИКСом была убийственно хладнокровной

В понедельник ЦСКА одержал гостевую победу над командой из Казани со счетом 76:57 и повел в серии до трех побед со счетом 2-0.

"Казань могла дать бой у себя дома, видно, что могут играть с командой уровня ЦСКА. Особенно первый матч серии был очень эмоциональным, казалось, смогут навязать борьбу. Но что-то в механизме сломалось, и теперь УНИКС проигрывает 0-2. И хочу подчеркнуть, что со стороны очень хорошо видно, кто трудится на 100 и больше процентов, но их недостаточно, надо как минимум семь человек. Надеемся, Казань даст бой в третьем матче в Москве, и он будет зрелищным", - отметил Кущенко.

"ЦСКА же показал убийственную хладнокровность в атаке. Команда получила уверенность, выиграв две игры в гостях, а мы знаем, как первые игры в сериях за титул важны", - добавил собеседник агентства.

Третий матч серии состоится 10 июня в Москве.