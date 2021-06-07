Председатель парламента Крыма назвал надругательством форму сборной Украины по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Сборная Украины по футболу надругалась над памятью павших в Великой Отечественной войне, нанеся националистический лозунг на новую форму для выступления на чемпионате Европы, заявил в эфире телеканала "Россия-24" председатель парламента республики Владимир Константинов.

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В понедельник в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро.

"Конечно для крымчан смотреть на все это безобразие оскорбительно и омерзительно. Во время Великой Отечественной войны, хочу напомнить, в Крыму только мирных жителей было зверски убито более 200 тыс., это дети, старики, женщины, и мы чтим эту память, для каждой крымской семьи это святыня. Надругательство над могилами усопших в той войне это настолько омерзительно, что смотреть на тех людей и комментировать лично у меня даже никакого желания нет", - сказал Константинов.

Спикер парламента региона отметил, что "крымчане всегда относились к фашистским лозунгам с ненавистью". "Хочу напомнить, что Крымская весна началась с антифашистских митингов, еще в мае месяце 2013 года в Симферополе проходили первые митинги, мы пытались пресечь первые проявления использования националистических символов, приветствий. Сегодня это стало нормой и то, что не замечают функционеры УЕФА, чиновники, вдвойне обидно. Потом что свободу Европе принес Советский Союз, советский народ, и пренебрежение к этому вызывает чувство ненависти и сожаления", - отметил Константинов.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля. Если украинская команда выйдет в плей-офф с третьего места в группе, существует вероятность, при которой она сыграет четвертьфинальный матч в Петербурге.