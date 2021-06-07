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Футбол в России

В "Спартаке" заявили, что намерены сохранить лидеров на следующий сезон

Ранее СМИ сообщали об интересе зарубежных клубов к футболисты красно-белых Алексу Кралу и Джордану Ларссону
Джордан Ларссон (крайний слева) и Алекс Крал (крайний справа) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Джордан Ларссон (крайний слева) и Алекс Крал (крайний справа)
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московский "Спартак" не намерен расставаться с ведущими футболистами команды в летнее трансферное окно. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил директор по развитию и коммуникациям столичного клуба Антон Фетисов.

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Ранее портал Football Insider сообщал о том, что полузащитник красно-белых Алекс Крал может перейти в английский "Вест Хэм", а портал Goal информировал о возможном переходе нападающего Джордана Ларссона в один из германских клубов.

"Спартак" намерен сохранить всех своих лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, поскольку нам очень важен результат. А его невозможно добиться без ведущих игроков команды", - сказал Фетисов.

"Спартак" по итогам завершившегося сезона занял второе место в чемпионате России и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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