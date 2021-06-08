Предолимпийский чемпионат мира по современному пятиборью стартует в Египте

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по современному пятиборью стартует 8 июня в Каире. В рамках турнира будут разыграны личные лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио, которые начнутся через полтора месяца.

Олимпийский чемпион Лесун не вошел в состав сборной России по пятиборью на чемпионат мира

Чемпионат мира завершится 14 июня. Первоначально предолимпийское мировое первенство должно было проходить в Белоруссии, однако в конце января Международный союз современного пятиборья принял решение перенести турнир в другую страну.

На чемпионате мира пятиборцы поборются за семь комплектов наград. 8 июня будут разыграны медали в женской эстафете, 9 июня - в мужской. 10 и 11 июня пройдут квалификационные соревнования в женском и мужском личных турнирах. 12 июня состоится женский финал, а 13-го - мужской, также в эти дни будут разыграны медали в женском и мужском командных первенствах. Завершится чемпионат мира 14 июня смешанной эстафетой.

В состав сборной России на турнир вошло восемь спортсменов. В лично-командном первенстве на старт выйдут Александр Лифанов, Илья Шугаров, Андрей Зуев, Максим Кузнецов, Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Аделина Ибатуллина и София Козлова. В мужской эстафете выступят Лифанов и Кузнецов, в женской - Губайдуллина и Баташова. Состав команды на смешанную эстафету будет назван во время турнира.

Тренерский штаб сборной России принял решение не включать в состав команды олимпийского чемпиона 2016 года Александра Лесуна, который пока не может до конца восстановиться после заражения коронавирусом в конце прошлого года. Лесун, оставшись без чемпионата мира, лишился шансов отобраться на Олимпиаду в Токио.

Предыдущий чемпионат мира по современному пятиборью проходил со 2 по 9 сентября в Будапеште. Сборная России тогда завоевала одну бронзовую награду, в мужской командной эстафете третьими стали Лесун и Даниил Калимуллин. В Египте последний раз мировое первенство проводилось в 2017 году. Тогда россиянка Гульназ Губайдуллина сумела занять первое место в личном турнире и второе - в командных соревнованиях вместе с Ульяной Баташовой и Анной Буряк.