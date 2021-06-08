Одиннадцать российских боксеров выступят на Олимпийских играх в Токио

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Одиннадцать боксеров из России выступят на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба организации.

На проходящем в Париже отборе на Олимпийские игры лицензии завоевали Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

"После долгого перерыва наша сборная показала хороший результат - отобрались все семь боксеров мужской команды, а также три девушки из пяти, - сказал Шекутьев. - Мы знаем, что отберется Людмила Воронцова, поскольку она первый номер европейского рейтинга. Соответственно, у нас точно едет на Олимпиаду одиннадцать спортсменов. Но мы надеемся, что на Игры поедет и Анастасия Белякова в весовой категории до 60 кг, поскольку она второй номер рейтинга, а первый номер - спортсменка из Финляндии - может завершить карьеру".

"Сейчас мы готовимся 9 июня встречать сборную в Москве. И верим, что завтра наши ребята, которые вышли в финал европейской квалификации, - Зенфира Магомедалиева, Муслим Гаджимагомедов, Альберт Батыргазиев, Глеб Бакши и Андрей Замковой - завоюют ее "золото", - добавил функционер.

На стадии 1/8 финала выступление в квалификации завершили Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг) и Расул Салиев (до 52 кг). Ранее стало известно об отмене мировой олимпийской квалификации, на которой должны были разыграть еще по четыре лицензии в каждой весовой категории у мужчин и женщин. Эти путевки будут разделены между четырьмя региональными квалификациями - Европой, Америкой, Африкой, а также Азией и Океанией. Лицензия в каждом весе будет отдана лучшему боксеру среди не отобравшихся на своих континентальных соревнованиях, согласно специальному рейтингу целевой группы МОК.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.