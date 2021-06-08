Футбольную ассоциацию Англии впервые в истории возглавит женщина

ТАСС, 8 июня. Дебби Хьюитт займет пост председателя Футбольной ассоциации Англии (FA) с января 2022 года, она станет первой женщиной во главе организации. Об этом сообщает пресс-служба FA.

Хьюитт была единогласно выбрана группой из семи членов FA, возглавляемой независимым неисполнительным директором организации Кейт Тинсли. После утверждения кандидатуры советом организации она сменит временного председателя FA Питера Маккормика.

"Я рада, что меня избрали на должность председателя Футбольной ассоциации Англии, - сказала Хьюитт. - Как показали события последних месяцев, это важный момент для английского футбола, у всех заинтересованных сторон есть четкая цель обеспечить долгосрочное благополучие игры на всех уровнях".

Хьюитт 57 лет. Ранее она занимала пост исполнительного директора Королевского автоклуба Великобритании (Royal Automobile Club), а также должности неисполнительного председателя компаний Moss Bros plc, Evander Group, HR Owen plc и HPI Group. В настоящее время она является неисполнительным председателем Visa Europe, The Restaurant Group plc, BGL Group и White Stuff.

В ноябре прошлого года должность председателя FA покинул Грег Кларк из-за конфликта на расовой почве. В речи о расизме в футболе он использовал словосочетание "цветные футболисты", что вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Позднее Кларк принес извинения за свои слова.