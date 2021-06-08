Фигуристы Тарасова и Морозов возобновят работу с Тутберидзе после 12 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов возобновят тренировки с Этери Тутберидзе после 12 июня по возвращении со сборов, которые проходили на федеральной базе "Юг Спорт" в Сочи. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменов олимпийский чемпион Максим Траньков.

В межсезонье фигуристы, которые после Олимпийских игр в Пхёнчхане тренировались под руководством Транькова, стали сотрудничать и с группой Тутберидзе в отделении фигурного катания "Хрустальный" школы "Самбо-70".

"Сейчас Женя с Володей на сборах в Сочи, они будут здесь до 12 июня, после чего присоединятся к группе Этери Георгиевны. Короткая программа на олимпийский сезон у них уже готова, ее ставили Александр Жулин и Этери, и получилось, по-моему, очень неплохо. Над произвольной работа еще предстоит".

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в командном турнире, дважды они становились вторыми на чемпионатах мира, также фигуристы имеют в активе бронзовую награду мирового первенства. На чемпионатах Европы они по два раза становились обладателями наград каждой пробы. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме пара заняла четвертое место.