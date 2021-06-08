В сборной России по футболу не выявлено случаев заражения коронавирусом перед стартом Евро

ТАСС, 8 июня. Результаты ПЦР-тестирования всех футболистов сборной России на коронавирус оказались отрицательными. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

"По данным третьего за время сборов тестирования ПЦР по линии УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], которое прошло вчера утром, все результаты - отрицательные", - говорится в сообщении пресс-службы.

10 июня сборная России вылетит в Санкт-Петербург, где проведет два матча группового этапа с командами Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). С датчанами россияне сыграют 21 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.